Мерцедес и БМВ сред любимите марки на депутатите на Радев, но имат лодки, мотори, дори трактори

Поршето също е на мода, трима народни представители карат 4 "Тесла"

Над 200 автомобила, мотори, лодки и дори трактори влизат в личния автопарк на депутатите и министрите от “Прогресивна България”. Това разнообразие е видно от декларациите на властта.

Най-популярните автомобили сред депутатите на ПБ са мерцедес и БМВ. Те са декларирали общо около 40 такива коли.

Поршето определено е на мода -

групата на Радев има декларирани 8 такива. Най-големите привърженици на марката са депутатите Георги Петров и Ясен Щерев, които дори са отчели по два автомобила. Любопитно е, че срещу едното “Порше Кайен” на Щерев пише, че е взето за 0 евро през 2021 г. Другото му порше е купено през 2024 г. за 3645 евро. Колегата му Петров пък има по 1/2 от четири различни автомобила. Два от тях са именно порше, като едното е купено през 2018 г. за 2450 евро, а другото - през 2025 г. за 3350 евро.

Най-скъпата кола на марката в групата на Радев е на зам.-шефа ѝ Владимир Николов. Волейболната легенда е платил 90 хил. евро за нея. Порше има и Слави Василев, но за 53 205 евро. Това е същата кола, която през май бе снимана и пусната в социалните мрежи заради неправилно паркиране. Впоследствие снимката предизвика възмущение, а Василев сам се обади на КАТ да го глоби.

От колегите им Пламен Белов само ползва кола на марката, която е наел с договор за 1500 евро, но не става ясно дали ги изплаща месечно, или е дал сумата за возилото еднократно. От дамите само Вяра Петрова има “Кайен”, купен през 2024 г. за 55 хил. евро.

Фенове сред Радевите депутати има и на американската “Тесла” на Илон Мъск.

4 електрички има вписани в “автопарка”

на “Прогресивна България” - на плувеца Петър Стойчев (който има 2 коли на марката), на Стефан Свиленов и Маломир Власов.

Власов бе шеф на Сдружението на зърнопроизводителите от Разградско. Той има бщо 159 ниви, лозя, трайни насаждения и пасища с обща площ близо 2500 декара. А колите на Власов са общо 8, има и мотор. В мнозинството има и други фенове на моторите.

Сред тях е шефът на бюджетната комисия Константин Проданов, който е и един от тримата най-богати в групата на ПБ. Преди 18 години той си е купил мотор “Ямаха”.

Най-много мотоциклети има Александър Попов, който е собственик на 1/2 от мотори на марките Honda, Yamaha, Kawasaki и Kymco, придобивани между 2013 и 2021 г. за между 300 и 800 евро. 3 мотора на различни марки има и Бойко Младенов. И за трите е дал по 511 евро.

По един мотор имат и Красимир Папазов, Маломир Власов, Момчил Терзийски, Тихомир Тотев и Ясен Щерев. А депутатката Диана Димитрова има мотопед “Пиаджио” за 51 евро, купуван през 2003 г.

Сред управляващите има и любители на риболова. Бойко Младенов декларира 1/2 лодка, придобита през 2017 г. за около 500 евро, а колегата му Ясен Щерев - лодка с извънбордов двигател RangerPrestige 475, купена през 2018 г. за 153 евро. Собственик на лодка е и вътрешният министър Иван Демерджиев, който има такава с мотор “Видра”. Тя е купена през 2018 г. за 3000 евро. Има и 3 лодки СНИМКА: Фейсбук

В групата на ПБ има притежатели на трактори. Още през 2002 г. Тодор Джиков си е купил трактор ТК-80 за 511 евро. А Рашид Узунов е дал 10,7 хил. евро за трактор “Янмар”. Преди 3 г. със селскостопанска машина “Киоти 90” се е сдобил и съпругът на депутатката Фатме Рамадан. Струва 6135 евро. Освен коли някои от депутатите от “Прогресивна България” са декларирали и трактори. СНИМКА: Архив

Сред популярните марки коли се открояват “Шкода”, “Ауди”, “Тойота”, “Рено” и КИА.

Най-известната Шкода със сигурност е на премиера Румен Радев

Точно нея ползваше покрай скандала със свалянето на президентската администрация от колите на НСО. С нея Радев отиде да гласува на изборите на 19 април, които спечели с невиждано от близо 30 г. мнозинство, и дори плати глоба за неправилното ѝ паркиране пред секциите. Тя струва 8180,67 евро. Единствената кола, която премиерът Радев декларира, е шкодата, станала известна в последните му месеци като президент. СНИМКА: Георги Палейков

От министрите му шкода има само правосъдният Николай Найденов. За нея той е дал близо 55 хил. евро през 2026 г. Повечето представители на изпълнителната власт са декларирали по един автомобил. Най-много превозни средства има МВР министърът Иван Демерджиев. С над 3 коли са семействата на регионалния министър Иван Шишков и екоминистъра Росица Карамфилова.

Най-скъпата министерска кола пък е БМВ-то на спортния министър Енчо Керязов, за което той е платил над 234 хил. евро миналата година.

Нови коли липсват в декларацията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Костадин Костадинов от “Възраждане” също няма нови покупки. Лидерът на ПП Асен Василев също е с празни графи.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев е обявил придобита през 2025 г. кола “Форд” за 6000 лв. в условията на замяна с доплащане, а другият съпредседател Божидар Божанов няма нови автомобили. Бившият председател на ДСБ Атанас Атанасов е записал “Хюндай” на съпругата му. Лидерът на ДПС Делян Пеевски ползва по договор 5 автомобила - BMW, Land Rover, Toyota, Mercedes и Audi.

Миналата година справка на “24 часа” показа, че има 165 държавни возила, а шофьорите на щат са 82.