Борисов е против ГЕРБ да има кандидат за президент, но до вторник чака вота на партията (Обзор)

Преди години имах 90% рейтинг. Тогава можех да съм обединител - сега времето на партийните лидери отмина

Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент, но сме демократични. Във вътрешните чатове на партията тече спор кое е по-правилно Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого, или не.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция във Велико Търново в неделя. От няколко дни

от партията му го натискат да издигне кандидат за изборите

на 25 октомври. Едните са категорични, че ГЕРБ трябва да издигне свой кандидат, защото тези на Илияна Йотова и Андрей Гюров са леви. Депутатите, подкрепящи тази идея, дори обяснили на Борисов, че местни структури са започнали да събират подписи за регистрация на партията за изборите в ЦИК. Целта им е да успеят да го направят до 9 септември, когато е и крайният срок. Втора група сред депутатите обаче подкрепила тезата на Борисов, че ако сега ГЕРБ издигне кандидатура срещу Гюров, ще разцепи вота на десните.

Аз съм по-мъдър и по-далновиден от тези, които в момента говорят. Ако ГЕРБ издигне кандидат, който ще е проевропейски, ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на Йотова - да издигнем кандидат, обясни още Борисов. И сравни партията си с “Реал Мадрид”, който през миналия сезон не спечелил нищо.

Световното клубно първенство беше в много лошо време. “Барселона” реши да не участва. “Реал Мадрид” отиде. Футболистите не можаха да починат, не можаха да се подготвят. Загубиха световното клубно първенство. След това се прибраха уморени. Взеха “калъфката” на Ла Лига, взеха “калъфката” на купата на Испания, отпаднаха от Шампионската лига, каза той. И направи аналогия, че както “белият балет”, така и ГЕРБ трябва да знае кога да участва. Тези избори били прекалено близки до парламентарните, а партията трябвало да подреди редиците си за следващата есен, когато са местните избори.

Той обясни, че понася критики и обвинения заради това, че не е издигнал кандидат, а останалите партии, които са се “скрили зад инициативни комитети” не понасят такива визирайки подкрепата на “Прогресивна България” към Йотова и тази на ПП и ДБ към Гюров.

Борисов обаче бе категоричен, че

ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа на никого

Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма. Непоискана подкрепа не се дава, нека всеки да си прецени дали му е нужна, каза още той. И съобщи, че към момента не се водят разговори с други политически партии и лидери по темата. Освен това партията го слушала на 90-99%.

Призна обаче, че в комитета на Йотова има членове на ГЕРБ. Аз не ги обвинявам, каза още той. Той коментира и други от кандидатите, като обърна внимание, че Николай Ненчев му е бил министър на отбраната, но и отрече ГЕРБ да подкрепи кандидатура на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов. Той винаги е бил приятел на ГЕРБ, както и че със сигурност има хора в ГЕРБ, които през годините са работили и с Кирил Вълчев, и с Илияна Йотова, добави още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че с удоволствие би бил кандидат за президент, ако може да обедини нацията. Към този момент обаче вече не можел да е такъв.

Преди години имах 90% рейтинг, но времето на партийните лидери отмина. Мачът не е свирен, когато всички очакват победа, понякога се случват най-големите изненади. Така стана и с “Реал”, когато падна от “Бетис”, припомни още Борисов.