Йотова от Пловдив за Съединението: Нека и днес потърсим това, което ни обединява, а не онова, което ни разделя

В думите „Съединението прави силата" е и една наша клетва - да бъдем заедно, каза президентът

"Всеки исторически период има своите предизвикателства. И нашето време не прави изключение. Но нека днес потърсим това, което ни обединява, а не онова, което ни разделя. Както казваше проф. Андрей Пантев, българското Съединение е „взрив на националното българско съзнание". Нека и днес да има такъв взрив - на национално съзнание, на отговорност, на вяра в собствените ни сили и в България." Това каза в словото си пред паметника на Съединението в Пловдив президентът Илияна Йотова.

Тя коментира завета на предците ни. "Когато четем думите „Съединението прави силата", ние не виждаме просто надпис. В тях е изстраданата българска съдба, но и една наша клетва - да бъдем заедно, да си подадем ръка и да вървим напред в името на Родината", каза Йотова.

И подчерта, че нашето време също изисква съгласие. "Ние сме различни - имаме различни убеждения, различни идеи и различни виждания за пътя, по който трябва да върви България. Но нека тези различия бъдат сила, а не слабост. Нека чрез разговор, чрез диалог и взаимно уважение да търсим и да намираме най-добрите решения за страната ни. Сигурна съм, че можем да върнем доверието - в държавните институции, но и един в друг. Защото България има огромен потенциал. Имаме талантливи и способни хора. Имаме млади българи, които заемат водещи места по света и доказват всеки ден, че България може да бъде сред най-добрите.

Всеки българин е полезен. Всеки българин е важен", подчерта президентът.

Йотова призова "днес, когато си спомняме за онези наши предци, които ни показаха как се изграждат държава и държавност, нека този спомен не остане само в паметта ни". "Нека той се превърне в дела. В отговорност. В единение. В грижа за бъдещето.

Защото България не е само нашето минало. България е и нашата обща отговорност към бъдещето. Нека покажем, че заветът „Съединението прави силата" не е само исторически надпис, а жив принцип, който следваме в делата си", каза Илияна Йотова.

И апелира да бъдем заедно. "Да си подаваме ръка. Да пазим достойнството на България. Да работим за една достойна, силна, велика и горда България", продължи държавният глава.

По-рано в словото си Йотова се върна към "съдбоносното утро на 6 септември 1885 година", когато хиляди гърла възвестяват на целия свят от конака жадуваното от целия български народ Съединение на Княжество България и Източна Румелия. "Години по-късно авторът на „Строителите на съвременна България" Симеон Радев ще напише, че това е „ден на революция и ден на щастието на българския народ". Малко са такива дати в българската история. От този ден България отново се връща на картата на Европа и на света – не само като държава, а като народ, който сам определя съдбата си", подчерта Йотова.

Върна се и към предисторията на Съединението - към героите от Кресна и Разлог. "Те се вдигат в името на свободата и единството и се обявяват от името на цялата ни Родина – от името на всички разкъсани български земи. Хиляди хора се събраха, обединени от гнева и изгубените надежди, но и от вечното копнение на българите да бъдат заедно и единни. Това са времена, в които държавниците имаха една голяма цел – да видят България обединена и силна. И оттук нататък сякаш нямаше граници, които да не могат да бъдат преминати. Стъпка по стъпка се сбъдваше и пророчествата на Васил Левски – че българите могат да бъдат обединени въпреки различията си във вярата и народност", каза Йотова. И допълни, че са много поуките и изводите от тези паметни дни от септември 1885 г., които ще следват дългата ни история в годините.

Пред паметника са и председателят на парламента Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри, евродепутати, народни представители и местната управа на Пловдив.