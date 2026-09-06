Областният управител: Задимяването над Кюстендилско е от пожар в района на град Сурдулица в Сърбия

Задимяване тази вечер над части от Кюстендилска област се дължи на пожар в района на град Сурдулица, Сърбия. Огънят гори на около 40 километра от българската граница, в посока югозапад, съобщи областният управител Атанас Гергинов, цитиран от пресцентъра на Областната администрация в Кюстендил, съобщава БТА.

Според информацията към момента няма непосредствена опасност за населени места в областта. Димът и миризмата на изгоряло са пренесени от посоката на вятъра.

​Подобна ситуация имаше и в средата на миналия месец. На 18 август силно задимяване обхвана части от Кюстендилска област, както и други райони в Западна България, отново поради мащабни пожари на територията на Сърбия. Тогава за населените места в близост до границата бе задействана и системата за ранно предупреждение BG-Alert, с която на гражданите бе препоръчано да затворят прозорците си и да ограничат престоя на открито.