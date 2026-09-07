Протест срещу Пътна полиция - няма кой да изпитва за шофьорски книжки

Автоинструктори от Монтана се събраха тази сутрин на мирен протест в центъра на града, показа репортаж в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

Те недоволстват, че от месеци в Пътна полиция няма достатъчно изпитващи за получаване на шофьорска книжка и техните курсисти чакат понякога с месеци след завършване на курса, за да бъдат изпитани. Това понякога води до изтичане на правото за изпит, тъй като сроковете са регламентирани и те често изпускат възможността. Срокът по закон е 6 месеца, а в Монтана курсистите по правило чакат поне два-три месеца и трябва да поискат дата за изпит преди още да са завършили курса, за да са сигурни, че ще успеят.

„Те получават по 750 евро месечно, кой да отиде да работи за толкова пари. Нямат хора", каза един от протестиращите. Имало е няколко конкурса, на които никой не се е явил. Оказва се, че за да се справи с проблема, МВР често командирова изпитващи от други градове, но те не познават добре града и това създава редица неудобства.