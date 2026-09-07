Делото за двойното убийство в Исперих е напреднало, до края на месеца приключва

След разпитите на множество свидетели, направени в присъствието на психолог, снимане на показания и огледи, делото за двойното убийство и самоубийство в Исперих е в напреднала фаза. „Ако вървим с това темпо, до края на месеца то ще приключи", каза окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

Имало е множество жалби за насилие срещу двойния убиец от Исперих, но впоследствие били оттегляни, каза той. Разделянето между бащата и майката е от два месеца насам. Фактът, че майката се срещала с друг мъж, а и хазартът на бащата, са безспорно сред причините за станалото, каза Тодоров.

По думите му е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е взел бащата от Исперих и го е транспортирал до Разград. Там мъжът е посетил казино и е проиграл значителна част от парите, които неговият баща му е дал за закупуване на автомобил.

„Най-новото е, че е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е вземал бащата от Исперих. Транспортирал го е до Разград. Тук, в едно казино, е изиграл немалка част от парите, които неговият баща му бил дал преди това за закупуване на автомобила", заяви Тодоров.

На същата дата бащата и двете му дъщери са отишли на работното място на майката. Според прокурора това вероятно е било предварително планирана последна среща.

„Установено е също така, че на същата тази дата, 1 септември, бащата и двете момиченца са отишли на местоработата на тяхната майка. Очевидно той е планирал да се сбогуват, да се видят за последен път", каза Тодоров.