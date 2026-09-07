Адвокат Марковски за убийството на Георги Кузев: Знаем кой е участвал най-активно в побоя

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"Не бих казал че всички, ангажирани към смъртта на Георги, са с повдигнати обвинения", коментира по Нова тв адвокатът Димитър Марковски, който представлява близките на жестоко пребития до смърт Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

"Чест и почитания към колегите, които анализират много голям обем доказателства за кратък период от време в хода на разследването", отбеляза той.

И допълни: "Основните свидетели и очевидци и хората, които са били в района, са били разпитани".

По думите на Марковски "за нас е важно първо да се изясни кой е участвал най-активно в побоя, от правна гледна точка е много важно да се изясни кой е тарторът, тъй като той би следвало да понесе най-сериозните санкции".

Той уточни, че "можем да кажем кой е бил той, да не влизаме в детайли, но има момче - от по-големите деца е".

"Аз съм предприел действия за обезпечаване на иска, не съм коментирал конкретни параметри със сестрата на Георги, досега под никаква форма не е ставало въпрос за това колко струва живота на брат ѝ", каза още адвокатът.

И допълни: "Ще бъдат насочени граждански искове към участниците".

За това може ли да се разпредели вината в подобно престъпление, Марковски отбеляза: "Това е много сложно за доказване, разумната съдебна практика очертава един факт - каузалния принос за настъпване на смъртта".

Той уточни: "Има достатъчно видеоматериал, който да ориентира за действията на всеки от извършителите".

За това какъв е рекордния иск и кой го плаща, Марковски обясни: "Родителите. При положение, че в началото на съдебния процес нямат навършено пълнолетие, се плаща от родителите".

И допълни: "Българинът, уви, струва по-малко от един хубав кон. Доста сме далеч от европейския гражданин - за един млад българин е 130-140 хил. евро. Имало и под 100 хил. евро за по-възрастни, по-малко от един хубав автомобил".