Адвокат Марковски за убийството на Георги Кузев: Знаем кой е участвал най-активно в побоя

"Не бих казал че всички, ангажирани към смъртта на Георги, са с повдигнати обвинения", коментира по Нова тв адвокатът Димитър Марковски, който представлява близките на жестоко пребития до смърт Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.
"Чест и почитания към колегите, които анализират много голям обем доказателства за кратък период от време в хода на разследването", отбеляза той.
И допълни: "Основните свидетели и очевидци и хората, които са били в района, са били разпитани".
По думите на Марковски "за нас е важно първо да се изясни кой е участвал най-активно в побоя, от правна гледна точка е много важно да се изясни кой е тарторът, тъй като той би следвало да понесе най-сериозните санкции".
Той уточни, че "можем да кажем кой е бил той, да не влизаме в детайли, но има момче - от по-големите деца е".
"Аз съм предприел действия за обезпечаване на иска, не съм коментирал конкретни параметри със сестрата на Георги, досега под никаква форма не е ставало въпрос за това колко струва живота на брат ѝ", каза още адвокатът.
И допълни: "Ще бъдат насочени граждански искове към участниците".
За това може ли да се разпредели вината в подобно престъпление, Марковски отбеляза: "Това е много сложно за доказване, разумната съдебна практика очертава един факт - каузалния принос за настъпване на смъртта".
Той уточни: "Има достатъчно видеоматериал, който да ориентира за действията на всеки от извършителите".
За това какъв е рекордния иск и кой го плаща, Марковски обясни: "Родителите. При положение, че в началото на съдебния процес нямат навършено пълнолетие, се плаща от родителите".
И допълни: "Българинът, уви, струва по-малко от един хубав кон. Доста сме далеч от европейския гражданин - за един млад българин е 130-140 хил. евро. Имало и под 100 хил. евро за по-възрастни, по-малко от един хубав автомобил".