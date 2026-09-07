Възрастни гуляйджии раниха с пиратка полицай в Габрово

Арестуваха двама шумни гуляйджии на 84 и 61 г. в Габрово, след като метнали пиратка по главата на полицай, изпратен да ги озапти.

На 5 септември, около 22 часа е получен сигнал на тел. 112 за силна музика и произведени изстрели в кв. „Войново".

На място незабавно е изпратен полицейски екип. Установени са двама мъже – на 84 и 61 години, които се държали агресивно, не изпълнили отправените им полицейски разпореждания и оказали съпротива при задържането им, съобщиха от ОДМВР.

При предприетите действия е пострадал полицейски служител от Районното управление в Габрово. Той е транспортиран в областната болница „Д-р Тота Венкова", където след преглед е освободен за домашно лечение с разкъсно-контузна рана на главата.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР. Извършен е оглед на местопроизшествието.

При извършената проверка е установено, че не се касае за произведени изстрели, а за използване на пиротехнически изделия – пиратки.

Образувано е бързо производство. Работата по случая продължава.

Само ден по-рано в града се събраха всички институции, включително зам.-министър на МВР, за да набележат мерки срещу хулигански изстъпления в града, шум и своеволия. Срещата бе инициирана след подписка от 600 жители на кв. "Бичкиня" с искане за повече сигурност и възстановяване на спокойствието в града.

От протестите срещу безнаказаността на ромите в града през май, периодично се нагнетява напрежение, а в Габрово има жандармерия и засилено полицейско присъствие.