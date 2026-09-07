Общо 226 пожара са потушени у нас, един е пострадал за денонощието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадал е един човек, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството.

Противопожарните екипи са реагирали на 269 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 45 пожара, от които 14 в жилищни сгради; седм в спомагателни, временни или паянтови постройки; осем в транспортни средства; три в горски масиви; три в селското стопанство и пет в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 181 пожара, от които 124 в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища и 49 в отпадъци.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи в транспортни средства и 28 техническа помощ.

Регистрирани са 12 лъжливи повиквания.