Нивото на река Дунав продължава да спада

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Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена. Продължава минималният спад на нивото в българския участък през последните 24 часа. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

В целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между шест и един сантиметра, като най-голям е спадът при водомерния пост край Оряхово, предава БТА.

Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 108 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие то се е понижило с един сантиметър. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още четири сантиметра.

По информация на дирекция „Речен надзор" в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация" през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.