Над 125 000 къса цигари в куфари на баща и двама синове откриха митничари на "Кап. Андреево"

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Над 125 200 къса (6260 кутии) цигари задържаха митническите служители на митнически пункт „Капитан Андреево", укрити сред личния багаж на пътници в лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници".

На 3 септември 2026 г. около 21:20 ч. на пункта пристига лек автомобил тип миниван с чужда регистрация, пътуващ от Ирак през Турция и България за Обединеното кралство. В зоната за митнически контрол пътниците – баща с двамата си синове, заявили, че не пренасят нищо за деклариране.

При съвместни действия със служители на Главна дирекция „Гранична полиция" е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори откриват в багажното отделение шест пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари.

Открити са общо 125 200 къса (6260 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани.

При проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на автомобила, на когото е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците.

През изминалия месец август митническите служители на МП „Капитан Андреево" са задържали близо 1 914 000 къса цигари (95 700 кутии) – със 100 000 къса (5000 кутии) повече в сравнение със същия период на миналата година.