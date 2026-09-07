С тържествена церемония отбелязват 110 години от Добричката епопея

Историческата игра „Кодът Добрич 1916" ще се проведе от 10 до 13 часа в началото на градския парк „Св. Георги" и ще се превърне в своеобразно историческо поле на паметта.

Така на 7 септември отбелязването на 110 години от Епопеята при Добрич ще бъде и забавно, и поучително „Как бихте постъпили, ако трябваше да защитите Добрич през септември 1916 г.? Щяхте ли да успеете да разшифровате тайна военна заповед, да предадете спешно съобщение или да вземете правилното решение в критичен момент?". Това са част от задачите в играта.

Участниците ще получат своя „Паспорт на паметта" и ще преминат през пет станции, на всяка от които ще решават задачи, основани на реални исторически събития. Ще разчитат военни шифри, ще работят с карти, ще вземат решения и ще възстановяват една от най-драматичните страници от историята на Добрич. Историческата игра е подходяща за деца, ученици, семейства и възрастни. След успешно преминаване през всички станции участниците ще запазят своя „Паспорт на паметта" като спомен от преживяването и разкриването на кода на една от най-героичните страници от историята на Добрич.

В Епопеята при Добрич загиват повече от 3000 войни от над 10 националности и 5 вероизповедания. Още по време на сраженията добричлии погребват загиналите, без да ги делят на свои и чужди, на победители и победени. Така в Добрич възниква едно ново гробище – военното. И до днес то е единственото, в което няма отделни сектори. В него един до друг лежат войни, които по време на боевете са воювали един срещу друг. От 9 часа там започна панихида и поднасяне на цветя.

На 7 септември 1916 г. се водят най-тежките и решаващи боеве за отбраната на Добрич. Ген. Иван Колев насочва главните сили на своята дивизия към града и след 6-часов марш нанася удар в тила на врага. Изненадан от атаката, противникът отстъпва. Добрич е спасен, а победата се превръща в един от най-славните моменти в българската военна история. „Бащата на българската конница" и „Спасителят на Добрич" – така наричат генерал-лейтенант Иван Колев (1863–1917), един от най-видните български военачалници, участник във войните за национално обединение.

От 11,30 ч. започва поклонението пред паметника на генерал Иван Колев и загиналите в Добричката епопея.

Възстановка на окоп с картечно гнездо, военни униформи, снаряжение и въоръжение на воюващите армии на Добруджанския фронт по време на войната са подредени в изложба

„Освобождението на Добруджа по времето на Първата световна война 1916 – 1917 г." е дело на Регионалния исторически музей и регионален клуб"46-и пехотен добрички полк" към НД „Традиция" Показан е и богат снимков материал на паметни събития на Добруджански фронт – боевете при Добрич – 5-7 септември 1916 г. и Тутракан 5-6 септември 1916 г., влезли в историята като Добричка и Тутраканска епопея. Тя ще бъде открита в 12 ч. в музея в градския парк.

Кулминация на програмата за 7 септември е тържествената заря-проверка в памет на героите на Добруджа, която ще се проведе от 20.00 часа на площад „Демокрация" от представителен блок и Представителния духов оркестър на Военноморски сили. Преди нейното начало ще бъде прожектиран визуалният разказ „Добрич помни". Събитието е израз на признателност към подвига на всички, които са отстоявали свободата и достойнството на родния край.

110-та годишнина от Добричката епопея ще бъде отбелязана тържествено на 7 септември на Мемориала на загиналите от Шеста пехотна бдинска дивизия край добричкото село Козлодуйци със специалното участие на Гвардейския представителен духов оркестър с началник подп. Ради Радев, главен диригент на Българската армия. На възпоменателното събитие ще присъстват народни представители, висши военни, дарители и членове на Инициативния комитет за изграждане на Мемориала, общински съветници, кметове и кметски наместници, жители на община Добричка и наследници на загиналите войни.

Началото ще бъде поставено в 10 ч. с военен ритуал по приемане на почетния караул от представителна рота от Военноморските сили Варна, който ще бъде последван от заупокойна молитва. Ще бъдат положени венци и цветя на признателност от присъстващите.



