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Няма локални огнища и разрастване на пожара в депото за отпадъци в Габрово

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Няма локални огнища и разрастване на пожара в депото за отпадъци в Габрово. СНИМКА: Община Габрово

Няма локални огнища и разрастване на пожара в депото за отпадъци в Габрово, а огънят в квартал „Горни Бакойци" е потушен, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

На Регионалното депо за неопасни отпадъци продължава запръстяването. На място се доставя допълнително количество пръст, необходима за окончателното ограничаване на тлеещите участъци. През изминалата нощ екипите са работили до 03:00 часа. Наблюдава се тлеене и видимо задимяване. Вятърът е слаб. На място ще остане дежурен екип на пожарната, който ще бъде там до приключване на запръстяването и пълното обезопасяване на терена.

В квартал „Горни Бакойци" през цялата нощ е дежурил екип на пожарната. В момента се изчисляват нанесените щети, а причините за възникването на пожара в квартала са в процес на установяване.

Сигналът за пожара в депото за отпадъци е подаден около 11:30 ч. вчера, а вторият – по-късно следобед. Вечерта и двата пожара бяха овладени.

Няма локални огнища и разрастване на пожара в депото за отпадъци в Габрово. СНИМКА: Община Габрово

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