Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци", голяма част от София е задимена (Видео)

Пламнало е сметище до жк "Филиповци", съобщи във Фейсбук кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров.
Той информира, че на място са екипи на пожарната и полицията.
Има задимяване в район "Люлин" и в голяма част от София.
"Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания", отбелязва още районният кмет.
По информация на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) БТА допълва, че за запалено нерегламентирано сметище е постъпил сигнал в 3:00 часа през нощта.
В момента пожарът е локализиран, посочват от ГДПБЗН.
На място има 3 екипа огнеборци.