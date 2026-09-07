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Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци", голяма част от София е задимена (Видео)

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Гори незаконно сметище в столичния кв. "Филиповци" КАДЪР: Фейсбук/Кв. Филиповци

 Пламнало е сметище до жк "Филиповци", съобщи във Фейсбук кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров.

Той информира, че на място са екипи на пожарната и полицията.

Има задимяване в район "Люлин" и в голяма част от София.

"Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания", отбелязва още районният кмет.

По информация на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) БТА допълва, че за запалено нерегламентирано сметище е постъпил сигнал в 3:00 часа през нощта.

В момента пожарът е локализиран, посочват от ГДПБЗН.

На място има 3 екипа огнеборци.

 

Гори незаконно сметище в столичния кв. "Филиповци" КАДЪР: Фейсбук/Кв. Филиповци

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