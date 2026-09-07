Главанците от страната се събраха в село Владимирово на третия си национален фестивал

С емоционално тежка възстановка на преселването на главанците от Южна България до Бесарабия, Укррайна, и обратния им път до Добруджа започна третият национален фестивал „Главанци – дух, традиции, потомци", който се проведе в село Владимирово на 5 и 6 септември.

Тя показа тежкия път на семействата с децата, софрата с хляба и постланата черга под нея , огнището, каруцата с магарето с бъчонката вода. Дългият път на главанците във възстановката мина през акцента на песента „Години, години, усилни години" на Верка Сидерова и завърши с идващия с камбаните „Многая лета". След благоволението на турски управник да се настанят до извор главанците на път от Бесарабия към България се установяват в Добруджа и създават село Владимирово.

Фестивалът завърши в неделя с конкурсна програма за певчески и танцови танци от областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Стара Загора. Два елемента бяха абсолютно задължителни – изпълнение на Калчо Ивановото хоро, което е „марка" на село Владимирово, и изпълнение на автентични песни.

Кметът на село Владимирово Антоанета Станева прочете поздравителното слово в народна носия и веднага след това сложи кърпата на главата си, за да се качи на сцената с фолклорния състав на читалището в село Владимирово.

„Фестивалът припомня за корените и традициите на главанците. Той започва да прилича на голяма и топла семейна среща", това послание обедини кметовете на село Главан, област Стара Загора, Диян Петков на село Главан, община Силистра, Веселина Великова и на село Владимирово Антоанета Стамова И още нещо – фестивалът да расте. „Дори замисляме пространството да се оформи като фестивален комплекс", каза един от организаторите на фестивала Генади Ганчев.