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Възстановено е движението на влаковете в участъка Тъжа – Сахране

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Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews

Възстановено е движението на влаковете в участъка Тъжа – Сахране, което беше преустановено заради пожар гарата в село Горно Сахране преди ден. Това съобщиха от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Пожар в района на гарата в село Горно Сахране в събота около 14,50 часа спря влаковете по линията София - Бургас. Седем екипа пожарникари потушаваха огъня, обхванал сухи треви, храсти и изоставени овощни градини. Засегнато е било помещение и входно-изходните участъци на гарата, както и железопътни траверси.

Преустановено бе движението на влаковете в участъка Тъжа – Сахране

Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews

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