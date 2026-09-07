26 души са ранени при катастрофи за изминалото денонощие

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През изминалото денонощие 26 души са ранени при пътнотранспортни произшествия, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Няма загинали.

Катастрофите с ранени и загинали през последните 24 часа са общо 20, а от началото на септември – 127.

В София е регистрирано едно тежко и 11 леки пътнотранспортни произшествия. Няма загинали.

Последната тежка катастрофа бе на 5 септември малко след 19 ч. Двама души загинаха на място на пътя между Ямбол и Сливен. Тогава се удариха две коли, едната от които се е запалила.