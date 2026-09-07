Търновец готви иск срещу "Уизеър" за скандално отношение към двете му деца и отложен полет

Търновец, който от години живее със семейството си в Англия, се готви да подаде иск за обезщетение срещу авиокомпанията "Уизеър" за нечовешко отношение и нарушени права на двете му деца. Двете дъщери на Стефан Стефанов, на 18 и 12 г., трябвало да излетят с полет на авиопревозвача от Летище Бургас към "Лутън" в 10.20 ч. на 6 септември. Предполагаем технически проблем с машината обаче през целия ден държал над 200 пътници в гейта, без реална информация какво се случва. При бащата обаче многократно пристигали съобщения, че полетът ще излети след 15 минути, което не се случвало. Дори пътниците били държани 40 минути затворени в автобус на пистата при 36 градуса жега, без да ги допуснат да се качат в самолета. После отново били върнати в терминала.

"Капитанът на полета се изнизал с автомобил от пистата, докато те стоят натъпкани като животни. На гишето на "Уизеър" в летището е нямало никой. Нямат обслужване на клиенти нито в сайта, нито в мобилното приложение. Имат някакъв ИИ бот, който общо взето не върши работа за случаи като този. Каква Евровизия ще посрещаме?", гневи се Стефанов.

"По непотвърдена на 100% информация летателния ден на екипажа е приключил към 16:45, а видно от мейлите - те продължават да отлагат на практика невъзможен полет!" - продължава бащата.

Накрая полетът бил пренасрочен за днес - 7 септемви в 20 ч. , а пасажерите, насочени към хотели в Поморие, Слънчев бряг и др., за да пренощуват за сметка на авиокомпанията. До там трябвало обаче да стигнат с градските автобуси.

"По информация на служител на летището, в предложените от авиопревозвача хотели имало общо 20 свободни стаи, които са били заети на момента. 20 стаи за над 200 пътници? Аз съм на 3000 км и не мога да реагирам. Наложи се родителите на жена ми да тръгнат по спешност от Казанлък и да наемат хотел за децата за своя сметка", коментира изнервеният търновец.

Момичетата още не са отлетели към Великобритания и родителите се надяват всичко да приключи благополучно. Стефанов е твърдо решен да заведе иск срещу "Уизеър", а присъденото обезщетение ще дари за благотворителност. "Просто искам невъзможното - честност и коректност. Да свършат това, за което вземат пари. Това е пълно безхаберие", казва Стефанов.