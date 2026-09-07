Ресторантьорите отвърнаха на вицепремиера Пеканов: Цените не се определят от нечий каприз

Ресторантьорите скочиха срещу вицепремиера Атанас Пеканов заради призива му да свалят цените. "Цените не се определят от нечий каприз. Те са резултат от реални разходи. Когато държавата прибира 20% ДДС от всяка сметка, когато суровините, енергията и трудът поскъпват, а кадрите стават все по-трудни за намиране, да кажеш просто „свалете цените" е несериозно", пише в обща позиция на Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията.

"В един сектор - на услугите, цените са силно завишени. Трябва да свалят цените надолу за следващия сезон. ДДС-то им няма да се намалява. Това е правилното решение, получиха достатъчно отстъпки и по време на Ковид кризата, и след това. А в годината на еврото се възползваха по най-лошия начин. Не са имали такива разходи, че да вдигат цените двойно", заяви вчера вицепремиерът в ефира на Нова тв.

Той допълни, че не е нормално цените в някои ресторанти тук да се еднакви като на тези във Виена, Италия или Испания.

От Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията определиха думите му като „поредния пример" за коментар от човек без практически опит в реалния бизнес. Те настояват вместо обвинения да има разговор за ДДС, разходите и условията, при които работи секторът.

Ето какво гласи пълната им позиция:

Позиция на Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията след изказването на Атанас Пеканов

Изказването на Атанас Пеканов, че ресторантьорите „трябва да свалят цените", защото цените в София и Виена били близки, е поредният пример как човек без практически опит в реалния бизнес дава рецепти на хората, които всеки ден плащат заплати, осигуровки, наеми, ток, доставки и данъци.

Г-н Пеканов има академична и институционална биография — икономист във WIFO, лектор във Виена и бивш служебен вицепремиер по управление на европейските средства. Това обаче не е опит в ресторантьорството, не е опит в оперативен бизнес и не е опит в носене на ежедневния риск да отвориш обект, да задържиш персонал и да оцелееш в среда на постоянно растящи разходи.

Да сравняваш сметка в ресторант във Виена и София, без да сравниш данъчна тежест, покупателна способност, разходи за труд, наеми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ. Това е удобно политическо говорене.

Особено цинично е да се сочи с пръст към българските заведения, когато от 2025 г. секторът отново работи с 20% ДДС.

Ако държавата иска европейски цени, нека първо осигури европейска предвидимост и справедлива данъчна политика. В Австрия ресторантьорството и храните се третират при различни режими и намалени ставки за определени доставки, докато в България браншът отново е поставен под пълната данъчна тежест.

Цените не се определят от нечий каприз. Те са резултат от реални разходи. Когато държавата прибира 20% ДДС от всяка сметка, когато суровините, енергията и трудът поскъпват, а кадрите стават все по-трудни за намиране, да кажеш просто „свалете цените" е несериозно.

Затова питаме г-н Пеканов: колко ресторанта е управлявал, колко служители е наемал, колко пъти е плащал заплати от собствения си риск, колко пъти е покривал загуби в слаб сезон и колко пъти е заставал пред доставчици, персонал и клиенти едновременно?

Българският ресторантьорски бранш няма нужда от лекции от хора, които познават бизнеса основно от таблици, доклади и телевизионни студиа. Нужен е честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията.

Ако някой наистина иска по-ниски цени за клиентите, първата стъпка е ясна: намалено ДДС за ресторантьорския сектор, както е в много европейски държави. Всичко останало е прехвърляне на вина върху бизнеса.