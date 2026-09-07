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Кипърското правителство продължава да инвестира в модернизацията на образователната система, заяви днес президентът Никос Христодулидис в съобщение по повод началото на новата учебна година, съобщава изданието "Сайпръс мейл".

Обръщайки се към учениците и студентите, Христодулидис каза, че "началото на всяка учебна и академична година бележи началото на едно чудно пътуване, изпълнено със знания, опит, предизвикателства и големи очаквани".

В обръщение към учителите президентът изрази благодарност за трудната и много важна роля, която те играят в обществото, като подчерта, че държавата оценява значението на приноса им за "оформянето на утрешните отговорни и ангажирани граждани на страната".

"Осъзнавайки тази отговорност, като правителство ние постоянно инвестираме в продължаването на модернизацията на нашата образователна система", подчерта още държавният и правителствен ръководител.

Той се спря също на въпроса за разделението на острова, чиято северна част е окупирана от Турция, и усилията за повторното му обединение.

"Днес нашите мисли неизбежно се обръщат и към затворените класни стаи на нашите училища в окупираните зони", посочи Христодулидис, като добави, че "в една страна под окупация образованието е най-силният лъч надежда".

"Това ни напомня всеки ден за нашия дълг да се борим за освобождението и обединението на нашата страна. Да предадем на новото поколение, на всички вас, една свободна и обединена страна", подчерта в заключение Христодулидис.

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара.

Учебната година в Кипър започва на 7 септември за гимназиалния етап, а за учениците в началния етап на образованието първият звънец бие на 14 септември, предава БТА.