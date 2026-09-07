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Ръчно изплетена рокля от хиляди карета се превърна в магичен спектакъл в Пловдив (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

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В центъра на сцената на Античния театър бе роклята, изплетена от хиляди карета. Снимки и видео: Катрин Гутман

Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение

Хиляди ръчно изплетени карета от 400 жени сътвориха българска рокля, която се оказа в центъра на магичен спектакъл. Той събра хиляди на Античния театър в Пловдив, които изгледаха спектакъла на дизайнера Иван Донев.

Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение и оставиха без дъх публиката.

Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение.
Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение.

Мегапредставлението се състоя на 6 септември  за празника на Пловдив е беше с вход свободен.

"Снощи Античният театър дишаше, светеше и трептеше в ритъма на един мащабен, красив и въздействащ проект на дизайнера Иван Донев. В магичната атмосфера на най-древната сцена у нас, „Българската рокля" събра минало, настояще и бъдеще под звездите на Пловдив", коментира Катрин Гутман от дирекция "Култура".

В центъра на спектакъла бе най-голямата българска рокля – грандиозна художествена инсталация, която не е просто мода, а е жива памет.

"Всяка бримка носи обич, молитва и история, обединени под мотото „Цяла България в една рокля". Пътуване от Космоса до Майката Земя, което ни припомни кои сме и откъде идваме чрез историята на едно момиче - една бъдеща невяста, нейната любов и заветите на майчината обич и молитва", допълва Гутман.

Роклята се преобразяваше в различни нюанси благодарение на 3D мапинга.
Роклята се преобразяваше в различни нюанси благодарение на 3D мапинга.

Визуализацията на спектакъла е дело на Петко Танчев. В мегапредставлението участваха оркестърът на Пловдивската опера с диригент Диан Чобанов, композиторът Неди Джон Крос, Академичният народен хор с диригент Костадин Бураджиев, ВАЯ квартет и режисьорът Станимира Манолова и актрисата Ивана Папазова.

Спектакълът "Българска рокля" остави публиката хипнотизирана.
Спектакълът "Българска рокля" остави публиката хипнотизирана.
Визуализацията на спектакъла е дело на Петко Танчев.
Визуализацията на спектакъла е дело на Петко Танчев.
Спектакълът "Българска рокля" омагьоса публиката на Античния театър.
Спектакълът "Българска рокля" омагьоса публиката на Античния театър.
Спектакълът "Българска рокля" на Античния театър.
Спектакълът "Българска рокля" на Античния театър.
Публиката на Античния театър остана впечатлена от спектакъла "Българска рокля".
Публиката на Античния театър остана впечатлена от спектакъла "Българска рокля".

В центъра на сцената на Античния театър бе роклята, изплетена от хиляди карета. Снимки и видео: Катрин Гутман
Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение.
Роклята се преобразяваше в различни нюанси благодарение на 3D мапинга.
Спектакълът "Българска рокля" остави публиката хипнотизирана.
Визуализацията на спектакъла е дело на Петко Танчев.
Спектакълът "Българска рокля" омагьоса публиката на Античния театър.
Спектакълът "Българска рокля" на Античния театър.
Публиката на Античния театър остана впечатлена от спектакъла "Българска рокля".

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