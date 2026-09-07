Ръчно изплетена рокля от хиляди карета се превърна в магичен спектакъл в Пловдив (Снимки, видео)

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Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение

Хиляди ръчно изплетени карета от 400 жени сътвориха българска рокля, която се оказа в центъра на магичен спектакъл. Той събра хиляди на Античния театър в Пловдив, които изгледаха спектакъла на дизайнера Иван Донев.

Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение и оставиха без дъх публиката. Сценографията, светлините и 3D мапингът превърнаха древните колони в портал към друго измерение.

Мегапредставлението се състоя на 6 септември за празника на Пловдив е беше с вход свободен.

"Снощи Античният театър дишаше, светеше и трептеше в ритъма на един мащабен, красив и въздействащ проект на дизайнера Иван Донев. В магичната атмосфера на най-древната сцена у нас, „Българската рокля" събра минало, настояще и бъдеще под звездите на Пловдив", коментира Катрин Гутман от дирекция "Култура".

В центъра на спектакъла бе най-голямата българска рокля – грандиозна художествена инсталация, която не е просто мода, а е жива памет.

"Всяка бримка носи обич, молитва и история, обединени под мотото „Цяла България в една рокля". Пътуване от Космоса до Майката Земя, което ни припомни кои сме и откъде идваме чрез историята на едно момиче - една бъдеща невяста, нейната любов и заветите на майчината обич и молитва", допълва Гутман. Роклята се преобразяваше в различни нюанси благодарение на 3D мапинга.

Визуализацията на спектакъла е дело на Петко Танчев. В мегапредставлението участваха оркестърът на Пловдивската опера с диригент Диан Чобанов, композиторът Неди Джон Крос, Академичният народен хор с диригент Костадин Бураджиев, ВАЯ квартет и режисьорът Станимира Манолова и актрисата Ивана Папазова.