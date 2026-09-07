Няма замърсяване на въздуха след пожарите в Габрово

Няма превишение на нито един от показателите за качеството на въздуха в Габрово след възникналите вчера пожари на градското сметище и в квартал "Горни Бакойци".

Извършен е анализ на данните за концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ), регистрирани от градската сензорна мрежа преди, по време и след пожара на Депото за неопасни отпадъци на 6 септември 2026 г.

"Данните от измервателните станции в града, видими на платформата Green Gabrovo показват, че през целия отчетен период не е регистрирано превишение на нито един нормативен показател за качество на атмосферния въздух в нито една от измервателните точки в града.

На депото за отпадъци продължава запръстяването. На място се доставя допълнително количество пръст, необходима за окончателното ограничаване на тлеещите участъци", посочват от местната администрация.

През изминалата нощ екипите са работили до 3 часа. Към момента няма локални огнища и няма разрастване на пожара. Наблюдава се тлеене и видимо задимяване. Вятърът е слаб.

На място ще остане дежурен екип на пожарната до приключване на запръстяването и пълното обезопасяване на терена.

В кв. „Горни Бакойци" през цялата нощ е дежурил екип на Пожарната. Пожарът е потушен.

В момента се изчисляват нанесените щети. Причините за възникването на пожара в квартала са в процес на установяване.