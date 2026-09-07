Арестуваха млада жена от Варна за смъртта на едногодишно дете

33-годишна жена от Варна е оставена в ареста заради обвинение в убийството на едногодишно дете. Решението е на Окръжния съд във Варна по искане на прокуратурата.
Трагедията се разиграла на 30 август. Тогава в полицията бил подаден сигнал за едногодишно бебе, което било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Варна.
На място пристигнали полицейски екипи и спешна помощ. Медиците обаче установили, че детето е починало.
По случая веднага започнало разследване, а съдебномедицинска експертиза трябвало да установи причината за смъртта. Резултатите показали, че детето е станало жертва на тежко престъпление.
В хода на разследването полицията стигнала до 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана.
Жената е привлечена като обвиняема, а прокуратурата я задържала първоначално за срок до 72 часа. След това държавното обвинение внесло в съда искане тя да остане за постоянно в ареста.
Окръжният съд във Варна уважил искането и постановил 33-годишната А.Т. да остане зад решетките.
Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се всички обстоятелства около смъртта на детето и се събират доказателства по случая.