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Арестуваха млада жена от Варна за смъртта на едногодишно дете

Надежда Алексиева

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СНИМКА: pixabay

33-годишна жена от Варна е оставена в ареста заради обвинение в убийството на едногодишно дете. Решението е на Окръжния съд във Варна по искане на прокуратурата.

Трагедията се разиграла на 30 август. Тогава в полицията бил подаден сигнал за едногодишно бебе, което било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Варна.

На място пристигнали полицейски екипи и спешна помощ. Медиците обаче установили, че детето е починало.

По случая веднага започнало разследване, а съдебномедицинска експертиза трябвало да установи причината за смъртта. Резултатите показали, че детето е станало жертва на тежко престъпление.

В хода на разследването полицията стигнала до 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана.

Жената е привлечена като обвиняема, а прокуратурата я задържала първоначално за срок до 72 часа. След това държавното обвинение внесло в съда искане тя да остане за постоянно в ареста.

Окръжният съд във Варна уважил искането и постановил 33-годишната А.Т. да остане зад решетките.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се всички обстоятелства около смъртта на детето и се събират доказателства по случая.

СНИМКА: pixabay

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