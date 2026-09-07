Откриха дрон в морето край нос Калиакра

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Военноморските сили са провели операция по разузнаване, проверка и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море край нос Калиакра.

Сигналът за дрона е подаден на 6 септември, а в късния следобед специализиран екип от Военноморска база – Варна е бил активиран по искане на министерството на вътрешните работи.

Безпилотният апарат е бил забелязан във водата на около 650 метра североизточно от нос Калиакра. Военнослужещите са извършили разузнаване и са проверили дрона, като е установено, че той не представлява опасност, съобщават от министерство на отбраната.

След проверката апаратът е изваден от морето и транспортиран до района на военноморската база.

Операцията е проведена след разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Военноморските сили.