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Оставиха под стража опасен рецидивист, пипнат след поредна кражба в Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка : ОДМВР - Велико Търново

Опасен рецидивист - гастрольор задържаха полицаите във Велико Търново. 

Сигнали за множество кражби на пари и златни накити от жилища в областния град са получени през месец август в РУ -В. Търново. Идентичното между тях е, че са извършвани през почивните дни, а извършителят подбирал жилища на ниски етажи и прониквал в тях през прозорци и врати на тераси. Той наблюдавал набелязаните жилища и атакувал, когато обитателите им отсъстват. Обект на набезите му са пари и златни накити, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

След сложна стиковка и неколкодневно наблюдение криминалистите влезли в дирите на извършителя - 52-годишен столичанин, с множество криминални и съдебни регистрации за кражби. Със съдействието на служители от Главна дирекция "Национална полиция" и служители от ОДМВР -В. Търново е организирана специализирана полицейска операция по задържането му.  Реализацията била изключително трудна заради  неговата изобретателност, обиграност и предпазливост.  Успели да го пипнат около 3 ч. след полунощ на 5 септември непосредствено, след извършване на поредното посегателство.

Още същия ден е привлечен в качеството на обвиняем. Днес с решение на съда му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".

Работата по документиране на престъпната му дейност продължава.

Снимка : ОДМВР - Велико Търново
52-годишен софиянец е задържан за кражби в условия на опасен рецидив във Велико Търново Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка : ОДМВР - Велико Търново
52-годишен софиянец е задържан за кражби в условия на опасен рецидив във Велико Търново Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка : ОДМВР - Велико Търново
52-годишен софиянец е задържан за кражби в условия на опасен рецидив във Велико Търново Снимка: ОДМВР - Велико Търново

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