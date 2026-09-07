Филмови дейци и независими артисти протестират пред Киноцентър "Бояна"

Протест на български филмови дейци и независими артисти се състоя пред Киноцентър „Бояна", предаде БТА. Поводът са притесненията им, че в Киноцентъра ще спре филмовата дейност след изтичането през есента на 20 г. от приватизацията на дружеството.

Габриел Георгиев, председател на сдружение „Алианс на независимите продуценти", обясни пред медиите, че протестът е организиран от български продуценти и част от настоящите служители на Киноцентъра.

„Днес сме тук, за да поставим два въпроса пред управляващите: първо, какво ще се случи с Киноцентъра след изтичането на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември тази година, и второ: изпълнени ли са всички условия по договора надлежно, така че този имот да бъде придобит след изтичането на въпросния срок?", каза Георгиев.

Той отправи своята покана към министъра на културата Евтим Милошев и представители на Министерството да участват в пресконференция, посветена на казуса с Киноцентъра, която ще се проведе на 8 септември. Организатори на събитието са сдружение „Алианс на независимите продуценти" и сдружение „Независим културен сектор".

„От опита ми досега като изпълнителен директор моля за едно единствено: държавата да влезе в своите функции и да ни каже дали всичко е спазено", каза пред медиите Павел Павлов, изпълнителен директор на „Аудиовидео Орфей".

„Ние сме правова държава", допълни Павлов. Според него трябва регулаторните органи да могат да представят документ, в който подробно да бъдат описани клаузите на договора и техния статут на изпълнение. „Тук не остава постът във Фейсбук, трябва да има документи за целта", допълни той.

„Имаме нужда от конкретика и доказателства", каза пред медиите Весела Кондакова, активист. „Ние сме тук в ролята си на граждански активисти. Нашата цел е да защитим публичния интерес", допълни тя.

Министърът на културата Евтим Милошев каза вчера, че не смята, че в Киноцентър „Бояна" ще спре филмовата дейност след изтичането през есента на 20 г. от приватизацията на дружеството. Той отговори на въпрос в предаването „Защо" на Би Ти Ви има ли притеснения дали след ноември в Киноцентъра ще продължи да се прави кино. Министърът отправи въпроса и кой говори от името на кинаджиите. По думите му има спекулация и търговски интереси, които влияят на казуса.

Милошев посочи още, че според публично изявление на собствениците на Киноцентър „Бояна" те нямат намерение да го продават или да променят предназначението му, а искат да го развиват.

„Киноцентър „Бояна" не се продава", написаха на своята фейсбук страница собствениците на дружеството Nu Boyana Film Studios. „Продължаваме да снимаме. Продължаваме да инвестираме. И възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино", гласи изявлението.

От Nu Boyana Film Studios отбелязват, че през годините са получили множество предложения за придобиване на Киноцентъра и негови активи. Те не са приети, защото ръководството не обмисля продажбата или разпродажбата на Киноцентър „Бояна". Според тяхното изявление, намерението им е той да продължи да функционира и да се развива като едно от водещите филмови студиа в Югоизточна Европа.

Според Nu Boyana Film Studios лицето, което стои зад и подписва публичните позиции срещу Киноцентъра от името на продуцентска организация, преди това е представлявало пред собствениците интересите на потенциални инвеститори, желаещи да придобият Киноцентъра, се посочва в изявлението във Фейсбук. Собствениците са отказали да обсъждат разпродажба на дружеството и неговите активи. Според тях след този отказ същото лице е започнало активна публична кампания, поставяща под съмнение бъдещето, дейността и изпълнението на задълженията на Киноцентъра.

Ръководството на дружеството припомня, че в актуалната си позиция по повод отправените през 2026 г. твърдения Агенцията за публичните предприятия и контрол посочва, че условията по приватизационния договор са изпълнени.