Случай на антракс по говедо е установен в разградското село Езерче

Случай на антракс по говедо е установен в село Езерче, община Цар Калоян, областният управител разпореди превантивни мерки. Това съобщиха от областната администрация след извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в Разград, свикано от областния управител Айлин Башева.

Случаят е установен при внезапно умряло говедо в животновъден обект в село Езерче. Животното е било в ограден с електропастир терен, на около сто метра от фермата. Взетите проби, изпратени за изследване в лаборатория в София, са потвърдили наличие на антракс, съобщи началникът на отдел „Здравеопазване на животните" в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Разград д-р Юлиан Йорданов.

Теренът, на който е открито животното, е обработен своевременно, а трупът е изпратен в екарисаж. Д-р Йорданов посочи, че трупът не е бил отварян и транжиран, което е от значение за ограничаване на риска от разпространение на заболяването.

Установени са четирима души, които са имали контакт с трупа – двама ветеринарни лекари и двама работници във фермата. Те са спазили изискванията за безопасност и са използвали лични предпазни средства. На всички тях са приложени профилактични мерки и те са поставени под медицинско наблюдение, съобщи директорът на дирекция „Надзор на заразните болести" в Регионалната здравна инспекция в Разград д-р Рени Кирякова.

В община Цар Калоян не е регистриран случай на антракс през последните 50 - 60 години, посочи още д-р Йорданов. По думите му заболяването не е контактно и не се предава от човек на човек. То засяга предимно животни.

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните днес е обявено първично възникнало огнище на антракс при говедо в животновъден обект в село Езерче. На основание на заповедта и решенията на Областната епизоотична комисия областният управител Айлин Башева е разпоредила превантивни и ограничителни мерки за недопускане на разпространението на заболяването, посочват още от областната администрация.

Според заповедта теренът, на който е умряло животното, ще бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела. Официалните ветеринарни лекари ще наблюдават здравословното състояние на възприемчивите животни в животновъдния обект. Ще бъде ограничено движението на възприемчиви животни и фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предвижда се и инвентаризация на всички животновъдни обекти и отглежданите в тях възприемчиви животни на територията на село Езерче. Всички подлежащи на ваксинация възприемчиви животни в селото ще бъдат ваксинирани срещу антракс.

Областният управител Айлин Башева ще следи за изпълнението на предприетите мерки. От Областната администрация призовават жителите на Езерче за разбиране и съдействие на компетентните институции.

Преди дни антракс бе установен и в ловешкото с. Стефаново. Трима души бяха с потвърдени проби за антракс, след като бе установено първично огнище на заболяването в животновъдно стопанство с 205 говеда. 21 човека са определени като контактни. Засега от тях трима са с потвърдени проби за болестта - двама от семейството и един работник. Те са хоспитализирани.