Митрополит Йоан: Герои трябват не само днес, а винаги

Герои трябват не само днес, а винаги, защото те са най-яркият пример за носене на вяра и изпълнение на дела, според вярата. Защото днес дела са много нужни. Казаното от ген. Иван Колев, че не обича „да се поставя на предни места", а трябва делата да свидетелстват, е актуално и днес. Това каза Варненският и Великопреславски Митрополит Йоан в Добрич на поклонението пред паметника на ген. Иван Колев по повод 110-годишнината от Добричката епопея.

„Говорих с кмета на Добрич Йордан Йорданов и областния управител Руслан Томов да си помогнем за възстановяването на някои гробни места във Военното гробище-музей в Добрич. За това трябва да се напишат писма до министерствата на отбраната и кулутурата. И храмът в мемориалния комплекс се нуждае от обновление на престола и на царската завеса", добави владиката.

На събитието присъства и бившият главен секретар на МВР и кандидат за вицепрезидент Георги Кандев.

„Разговор с духовните лица винаги е много полезен, защото без вярата в Бога, сме заникъде. Трябва да зачитаме вярата", каза Кандев след като целуна ръка на митролит Йоан пред паметника на ген. Иван Колев в Добрич.

Предаде му и поздрави от Неврокопския митрополит Серафим.

„Героите винаги са необходими. Да оставим историята. Да говорим за онези хора, които дават добър пример в обществото – това са героите. И днешното време има своите герои", каза Кандев. Пред паметника на ген. Иван Колев той заяви, че е в Добрич, за да отдаде почит на генерала и на загиналите в Добруджанската епопея.

Поклони се и на мемориала в село Козлодуйци.