Катастрофа на АМ "Тракия" към София след Белозем

Полиция е на мястото, движението е затруднено
Пътен инцидент е станал в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", съобщават очевидци.
Произшествието е станало преди по-малко от час в района на 145 км към София - до село Шишманци, малко след отбивката за Белозем. На кадри се вижда как две коли са пострадали, като са се спрели в мантинелата.
Служители на полицията са пристигнали на мястото. Все още няма официална информация от МВР за катастрофата. Заради нея обаче се образуват големи колони и трафикът е затруднен.
Хората винят прибиращите се от морето.