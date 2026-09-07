Катастрофа на АМ "Тракия" към София след Белозем

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Полиция е на мястото, движението е затруднено

Пътен инцидент е станал в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", съобщават очевидци.

Произшествието е станало преди по-малко от час в района на 145 км към София - до село Шишманци, малко след отбивката за Белозем. На кадри се вижда как две коли са пострадали, като са се спрели в мантинелата.

Служители на полицията са пристигнали на мястото. Все още няма официална информация от МВР за катастрофата. Заради нея обаче се образуват големи колони и трафикът е затруднен.

Хората винят прибиращите се от морето.