Медалистите ще учат безплатно в университет, ще получават и стипендия от 665 евро

Ученици с медали от международни олимпиади, които изберат да продължат образованието си в български държавни университети, ще могат да учат без семестриални такси и да получават месечна стипендия от 665 евро. Това предвижда нова национална програма на Министерството на образованието и науката, чиито насоки за кандидатстване и процедура за подбор вече са публикувани.

Програмата е насочена към най-талантливите български ученици и първокурсници, отличили се на международни олимпиади. Финансовата подкрепа ще се предоставя за 10 месеца във всяка академична година, като един студент ще може да я получава за максимум 4 години.

Право да кандидатстват ще имат носители на златни, сребърни и бронзови медали от международни олимпиади по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география и науки за Земята, както и по изкуствен интелект. Отличието трябва да е спечелено през годината, предхождаща кандидатстването. Подкрепата ще бъде достъпна както за кандидат-студенти, така и за вече записани първокурсници.

Условието е обучението да бъде редовно и в държавно висше училище, като програмата обхваща специалности от областите „Хуманитарни науки", „Природни науки, математика и информатика" и „Технически науки".

Документите ще се подават директно в университета, в който кандидатът е приет, до 15 октомври. След проверка на заявленията висшите училища ще ги изпращат в МОН. Специално назначена комисия ще извършва класирането и ще предлага за одобрение списъка на стипендиантите. В нея ще участват представители на МОН, Съвета на ректорите, Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, фондация „Еврика", Националния STEM център и Националното представителство на студентските съвети.

Предвиденият бюджет за програмата е 3,6 млн. евро. Ако кандидатите са повече от средствата, с които се разполага, те ще бъдат класирани по точкова система, която отчита до три медала от международни олимпиади.

Златен медал от основна международна олимпиада, провеждана с национална селекция и национален отбор, носи 120 точки. За сребърен се присъждат 60 точки, а за бронзов – 40. При други международни олимпиади с национална селекция и национален отбор – европейски, балкански и други – златният медал носи 30 точки, сребърният – 15, а бронзовият – 10 точки. Така максималният резултат, който един кандидат може да събере, е 270 точки.

Стипендията и освобождаването от такси няма да бъдат автоматично гарантирани за целия период на обучение. За да запазят подкрепата си, студентите ще трябва всяка година да доказват добър успех. Средният им успех не може да бъде под 4,75, а обучението трябва да продължава в редовна форма и без прекъсване. Изключение ще се допуска при уважителни причини, сред които заболяване или майчинство.

При незадоволителни академични резултати комисията ще има право да намали размера на подкрепата или да я прекрати.