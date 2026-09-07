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Военен хеликоптер се включи в гасенето на големия пожар над село Антон, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипаж от 24-та авиационна база - Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето на големия пожар в Национален парк „Централен Балкан", над село Антон. Хеликоптерът излетя от авиобазата в 14,55 ч. Той ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарът над село Антон отново е активен от събота. Силният вятър носи огъня надолу по склона към боровата гора. Вчера кметът на селото Андрей Симов призова за доброволци, които да помогнат в гасенето.