Кандев пред паметника на ген. Колев: Хората, които дават добър пример, са героите днес

„Разговор с духовните лица винаги е много полезен, защото без вярата в Бога, сме заникъде. Трябва да зачитаме вярата", каза Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент, след като целуна ръка на митролит Йоан пред паметника на ген. Иван Колев в Добрич. Предаде му и поздрави от Неврокопския митрополит Серафим.

„Героите винаги са необходими. Да оставим историята. Да говорим за онези хора, които дават добър пример в обществото – това са героите. И днешното време има своите герои", каза Кандев. Пред паметника на ген. Иван Колев той заяви, че е в Добрич, за да отдаде почит на генерала и на загиналите в Добруджанската епопея.

Кандев се поклони и на мемориала в село Козлодуйци.