139 шофьори са засечени след употреба на алкохол или наркотици през уикенда

Общо 139 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотици са регистрирани през уикенда, съобщи „Пътна полиция".
Над 700 полицейски екипа са били ангажирани с контрола и организацията на движението.
Трафикът остава натоварен по автомагистралите „Хемус" и „Тракия". След катастрофа на 227-ия километър на „Тракия" движението към София вече се нормализира.
По-сериозна е ситуацията на „Хемус" край Чурек, където тежка катастрофа с три автомобила предизвика около 10-километрова колона. Автомобилите са изместени и се очаква движението да се нормализира в рамките на около час.
От „Пътна полиция" увериха, че екипи остават на терен, включително на входовете на големите градове, за да регулират и подпомагат трафика.