139 шофьори са засечени след употреба на алкохол или наркотици през уикенда

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Общо 139 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотици са регистрирани през уикенда, съобщи „Пътна полиция".

Над 700 полицейски екипа са били ангажирани с контрола и организацията на движението.

Трафикът остава натоварен по автомагистралите „Хемус" и „Тракия". След катастрофа на 227-ия километър на „Тракия" движението към София вече се нормализира.

По-сериозна е ситуацията на „Хемус" край Чурек, където тежка катастрофа с три автомобила предизвика около 10-километрова колона. Автомобилите са изместени и се очаква движението да се нормализира в рамките на около час.

От „Пътна полиция" увериха, че екипи остават на терен, включително на входовете на големите градове, за да регулират и подпомагат трафика.