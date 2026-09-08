Важно ли е кои са “ректорите на Радев и Борисов”, или как писмо срина професорското възпитание?

Скандал, започнал предизборно през май, ще трябва да бъде потушен през септември, защото за студентите и държавата са най-важни качеството на висшето образование, а не броят на организациите и лидерите им, които общуват с изпълнителната и законодателната власт

“Ние плащаме цената да сме “ректорите на Радев”, а други прагматично влязоха в колаборация с управляващите.”

Обърнете особено внимание на това изречение в писмо с дата 4 май 2026 г. Негов получател е бившият вече президент, който 4 дни по-късно, на 8 май, става министър-председател, а партията му “Прогресивна България” влиза в парламента с разбиващо мнозинство.

Предстои избор на правителство и разбира се, на образователен министър.

Контекстът

Вероятно затова и Съветът на ректорите, ръководен от проф. д-р Миглена Темелкова, решава да опише ситуацията във висшето образование. А точно през май тя е сложна, защото 50-те ректори очевидно нито вървят в една посока, нито членуват само в една организация, а и публично се атакуват. Писмото още повече усилва напрежението, а в последните дни уважавани професори и ръководители на университети оттеглят подписи от позицията на Съвета на ректорите, дават оставки или интервюта в медии.

Така една красива и умна жена - проф. д-р Миглена Темелкова, (не)волно провокира (не)доволство сред българските ректори, въвличайки ги в (не)достоен за висшето образование дебат. Варненката, която освен ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи е специализирала “Лидерство” в университета „Джордж таун“ – Вашингтон, поема през март за втори мандат Съвета на ректорите. Според чл. 23 от Закона за висшето образование това е орган със съвещателни функции пред държавата. Той е основан още през 1993 г., но е регламентиран в актуалното законодателство през 1999 г. с идеята да бъде обединител на висшите училища, медиатор и комуникатор с държавата. Може да дава становища, мнения и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката, включително финансирането им. Но реалността очевидно през 2026 г. е различна - ректорите не са единни, а сдруженията им вече са няколко.

“Не знам за какво писмо говорите. Единственото, което сме изпратили до всички политически партии и медии, е една декларация, ако не се лъжа, на 4 май. След това сме имали други, различни позиции”, коментира пред “24 часа” проф. Темелкова.

Проф. д-р Миглена Темелкова СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ Драмата обаче започна на 11 юни, когато 15 ректори напуснаха заседание на ръководения от нея Съвет на ректорите (в който членуват 50 висши училища).

Месец по-късно ректори се събраха извънредно и подписаха декларация с искане за преучредяване на този съвет, тъй като той не съответства на закона.

Координатор на техните действия е ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, според когото над 30 ректори искат нова организация. Търси се вариант за сдружение, което отговаря на Закона за висшето образование и защитава интересите на всички.

Защо искат нов съвет

В извънредното събиране през юли участваха някои от най-големите висши училища, сред които Софийският университет, УНСС, Техническият университет.

“Съветът на ректорите следва да съществува и функционира само и единствено по смисъла на чл. 23 от Закона за висшето образование (ЗВО), а именно - като орган за изразяване на общите интереси на висшите училища пред държавните органи, който дава становища и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката, и изразява мнение по проекта на държавен бюджет в частта му за висшето образование и науката”, пише в декларацията на ректорите.

Те са категорични, че Съветът на ректорите е достатъчно да се представлява от избран от него председател, без други управителни и помощни органи, без регистрация в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и без събиране на членски внос.

Докато сегашното сдружение “Съвет на ректорите на висшите училища в Република България (СРВУРБ)” от 2008 г. се съобразява с разпоредбите на Закона за юридическите лица и нестопанските сдружения, има седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код. То има председател, устав, ръководи се от управителен съвет, има право да се възползва от членски внос и да притежава имущество, както и редица правомощия, нерегламентирани в ЗВО.

Всъщност картината е още по-сложна - през октомври миналата година в Софийския университет над 20 университета, сред които големите многопрофилни, учредиха Сдружение на държавните висши училища.

Ябълката на раздора

Напрежението тръгва от въпросното писмо от името на Управителния съвет на Съвета на ректорите от началото на май, адресирано до Румен Радев. “24 часа” разполага с него, а двама ректори потвърдиха автентичността му. (Виж по-долу откъси от него.) Проф. Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет във Варна, и проф. Драгомир Пламенов, ректор на Техническия университет във Варна, разказаха, че несъгласието със стила на това писмо е довело до напускането на ректори на 11 юни. И двамата тогава са били членове на УС на Съвета на ректорите.

Писмото е било пуснато във вътрешния чат между ректорите. То е с дата 4 май, има изходящ номер и печат и е адресирано до “генерал-майор Румен Радев, президент в периода 2017 - 2026 г., председател на ПП “Прогресивна България”.

Ректорът на Икономическия университет във Варна проф. Евгени Станимиров, който по това време е главен секретар на Съвета на ректорите и член на неговия УС, разказа, че идеята е била за писмо, което обективно да представи фактите в сферата на висшето образование. Като е видял съдържанието на писмото, което се предлага, той е изразил писмено несъгласие заради внушения и персонални нападки срещу бившия министър на образованието и срещу тогавашния ректор на Софийския университет и настоящ министър на образованието и срещу членовете на УС на Сдружението на държавните висши училища.

Според проф. Станимиров това писмо не подлежи на коригиране и не отговаря на стандартите му за този тип комуникация. Не е съгласен и с фактологията на писмото. После видял в чатгрупата втори вариант на писмото с не особено променено съдържание и входящ номер, дата и печат.

ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИ СТАНИМИРОВ Писмото е било от името на УС, а той като негов член не бил съгласен. “Предложих общо събрание, за да обсъдим въпроса, но тази точка не влезе в дискусията. Аз вече бях подал заявлението си за напускане на УС. Тогава множество ректори напуснахме форума”, разказа проф. Станимиров.

На въпрос дали писмото е изпратено до получателя, той каза "чувам, че е стигнало, но не мога да твърдя нищо".

И проф. Драгомир Пламенов, ректор на Техническия университет във Варна, каза, че е изразил несъгласие с писмото заради персонализация и неакадемичен стил. На свиканото на 11 юни Общо събрание заради отсъствието на точка с дебат за писмото част от ректорите напускат форума.

ПРОФ. Д-Р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ Сега идеята е да се направи разграничение между сдружение, регистрирано по закона за нестопанските сдружения, и структура, регистрирана по чл. 23 от Закона за висшето образование. Тя трябва да е изразител на общите интереси, без да се допускат действия, които не са академични. Проф. Пламенов каза още, че в петък е подал заявление за напускане на УС на СРВУРБ по лични причини.

Какво следва

“Трябва да се съблюдава законът, просто да се съберем и Съветът на ректорите да започне да функционира отново. А не да бъдем под сдружение, което е по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Трябва да се чува гласът на всички - без значение малки или големи.” Това заяви ректорът на Техническия университет - София, проф. Георги Венков и обясни, че изчакват да свърши отпускарският сезон, за да се съберат отново. Допълни, че не очакват законодателна промяна, тъй като законът вече е уредил рамките на консултативния орган.

“В момента имаме сдружение, което е неправителствена организация, Съвет на ректорите в Р. България, което действа и сега - каза пред fakti.bg ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров. - Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица, което дълго време бе представяно като гласа на всички висши училища. Освен това има още няколко сдружения, които с различен успех и по различен начин функционират. Има сдружение на частните висши училища, има сдружение на медицинските, които са регистрирани по същия този закон.

От миналата година, някъде около това време, се създаде Сдружение на държавните висши училища, което също си има различни интереси. Но конкретният повод за търсенето на представителство на всички висши училища в един такъв съвет беше началото на тази година, когато явно се оказа, че сегашното сдружение някак се изчерпа като функции и представителност и спря да отговаря и да защитава интересите на висшите училища.” Според проф. Димитров трябва да се чува общият глас на българското висше образование, което, за съжаление, не се е получавало през последните няколко години.

Факсимиле на писмото

Май стана септември и заради този текст

Откъси от писмото, разбунило ректорската общност.

"Пишем Ви в момент, в който решенията, които предстоят да вземете, ще определят не само управлението, а състоянието на една чувствителна система - тази на българското образование", започва писмото, което Съветът на ректорите, ръководен от проф. Миглена Темелкова, адресира до победителя на изборите Румен Радев.

"В последните шест месеца в академичната общност се случи нещо, което трудно се описва с едно изречение, но лесно се усеща: неимоверен политически натиск върху системата на висшето образование от предходното управление. Мнозина от нас платиха цената да бъдат определяни като "ректори на Радев". Друга по-прагматична група решиха да влязат в колаборация с управляващите. Така повратната точка в нашата общност беше създаването на Асоциацията на държавните висши училища - структура, учредена с лидерството на ректора на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и министър Красимир Вълчев", описва ситуацията Управителният съвет на Съвета на ректорите. Все още проф. Георги Вълчев не е просветен министър, а само ректор на най-големия университет у нас.

И още: "От момента на учредяването на тази нова нестопанска, но близка до правителствена организация Сдружение на държавните висши училища в България (наименование, близко до това на Съвета на ректорите на висшите училища в Р. България - СРВУРБ) преди 6 месеца, тя е припозната като проекция на предходното правителство - на ГЕРБ-БСП-ИТН с подкрепата на ДПС, с министър на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министър за ресора, включително и в настоящото служебно правителство, но и от времето на правителството на ПП на академик и химик Николай Денков, заместник-министър академик Витанов".

Говори се за "неподлежащия на съмнение убедителен резултат при избора на нашия председател проф. д-р Миглена Темелкова от 29 университета, подкрепили визията за развитие на българското висше образование".

Към края се казва: "Простете ни откровения тон и истината, но в годините, в които бяхме политически мачкани и причислявани във Вашата политическа орбита, когато председателят ни като член на Инициативния Ви комитет за Президент плати цената на репресивния апарат на предходни министри, вярвахме във Вашата отговорност!

Вярваме и сега, че начело на системата ще застане човек, който не просто я разбира, а я усеща като цяло". Изреждат се и качествата, които министърът на образованието би следвало да има.

Димитър Здравков Шефът на образователната комисия в НС Димитър Здравков: Нагнетяване на напрежение вреди на цялата система

"Съветът на ректорите е уреден в Закона за висшето образование и произтича от негова норма в Закона за висшето образование", увери председателят на парламентарната комисия по образование Димитър Здравков.

"Той трябва да бъде и следва да е по нормите на Закона за висшето образование. Той все пак не го нарушава, но е създаден по силата на друг закон - Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не по съответния ред", обясни още той.

"Ако някой се опитва да нагнетява разделение, според мен той вреди на цялата система. Независимо чии интереси обслужва", коментира още Димитър Здравков.