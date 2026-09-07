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Номинираха зам.-шефката на Окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева за член на ВСС

24 часа Пловдив онлайн

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Весела Евстатиева е единственият засега съдия от Пловдив с номинация за ВСС. Снимка: Окръжен съд - Пловдив

За новия кадрови орган на съдебната власт са предложени и трима прокурори от втория по големина град 

Зам.-председателката на Окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева е номинирана за член на новия Висш съдебен съвет. На този етап тя е единственият съдия от втория по големина град, чиято кандидатура е предложена. Срокът за издигане на кандидати от професионалната квота изтече вчера, но до края на днешния работен ден се очакват номинации по пощата. 

Кандидатите за бъдещия кадрови орган на съдебната власт от съсловието на обвинителите са трима - зам.-апелативният прокурор Тодор Деянов, Добринка Калчева от същата структура и шефът на Военно-окръжната прокуратура Христо Анчев.

Добринка Калчева беше номинирана и при предишната процедура  - през 2022 г., но тогава до избор на нов ВСС не се стигна. 

Весела Евстатиева е единственият засега съдия от Пловдив с номинация за ВСС. Снимка: Окръжен съд - Пловдив

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