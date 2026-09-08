Проф. Пимпирев повежда комитета от 200, които издигат Йотова - освен Лили и Вежди прочути лекари, археолози, спортисти

Кметове, сред които и на ГЕРБ, също застават с имената си зад първата жена президент у нас

Полярният изследовател и ръководител на българските научни експедиции до Антарктида проф. Христо Пимпирев застава начело на инициативния комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

Учредяването на комитета ще бъде във вторник в НДК, а 14 септември е последният срок за регистрацията му в ЦИК за участие в изборите на 25 октомври.

Още в края на юли, когато Йотова първа обяви намерението си да се кандидатира за президент с редовен мандат, тя каза, че ще го направи чрез инициативен комитет, а не с партия. Тогава първата жена начело на “Дондуков” 2 каза, че

ще разчита главно на подкрепата на хората,

не на партийна мобилизация. А сред аргументите да избере генералния директор на БТА Кирил Вълчев за вицепрезидент посочи, че е доказал, че може да събира, а не да разделя хората.

ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ

До момента инициативният комитет наброява около 200 души, сред които много известни имена от всички сфери на обществения живот. Сред тях са ректори и университетски преподаватели, лекари, писатели, журналисти, кметове и политици и много други.

Подкрепата си за Йотова и Вълчев вече публично заяви примата на българската музика Лили Иванова. Тя бе поканена лично от президента и обяви решението си със снимка на двете във фейсбук. Фотосът е правен след концерта на Лили на площада пред катедралния храм “Св. Ал. Невски”, като Йотова бе сред 8-хилядната публика. “Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и ѝ пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава!”, написа легендарната певица.

ИЛИЯНА РАЕВА

Редом до нея зад Йотова застава

Илияна Раева - едно от златните момичета на Нешка Робева,

настоящ треньор и председател на Българската федерация по художествена гимнастика.

Друго знаково име в инициативния комитет е това на скулптора Вежди Рашидов. Семейното му приятелство с Илияна Йотова и съпруга ѝ проф. Андрей Йотов е много отпреди да влезе в политиката като депутат и министър на културата от ГЕРБ, въпреки че не е бил член на партията на Бойко Борисов. Талантливият Рашидов често напомня, че подкрепя личности, а не политически сили.

ВЕЖДИ РАШИДОВ

Не е ясно дали Борисов визираше скулптора, когато в неделя сподели публично, че не обвинява хора, свързани с ГЕРБ, които са в комитета на Йотова.

Зад първата жена президент застават кметове, избрани с подкрепата на ГЕРБ - на Царево Марин Киров, който на последните избори през 2023 г. беше издигнат като гражданска квота от партията на Борисов. И кметицата на Ивайловград Диана Овчарова, също участвала в местните избори от ГЕРБ.

Подкрепа за Йотова ще дадат и кметовете на БСП, сред които и

Владимир Москов на Гоце Делчев - родния град на Андрей Гюров

и Георги Кандев, от който те обявиха кандидатурите си за “Дондуков” 2.

Броени дни след като заяви кандидатурата си, Илияна Йотова получи рамо и от предшественика си на поста и настоящ премиер Румен Радев и партията му “Прогресивна България”. Сега в комитета се очаква да се включат председателят на парламентарната група Петър Витанов, както и заместникът му Владимир Николов и депутатката Ивет Горанова.

Илияна Йотова посрещна лично на “Дондуков” 2 Петър Витанов и Владимир Николов като представители на “Прогресивна България” за участие в консултациите с парламентарните сили преди връчването на мандата за правителство. Снимка: Юлиян Савчев

От БСП в комитета влиза лично лидерът Крум Зарков. Преди седмица подкрепа за Йотова гласува и Националният съвет на партията, от която тръгна и кариерата ѝ в политиката. А веднага след това тя изпрати благодарствено писмо до българските социалисти. “Да бъдеш президент на всички български граждани, не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял. Напротив - вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва”, написа емоционално Йотова в писмото си до бившите си съпартийци.

В събота и ръководството на

ВМРО-БНД взе решение да подкрепи

кандидатурите на Йотова и Вълчев.

В инициативния комитет се включват и топлекари като невролога акад. Лъчезар Трайков и директора на болницата в Кърджали проф. Тодор Черкезов.

ГЕОРГИ ИВАНОВ

Както и първият български космонавт Георги Иванов. Също и проф. Николай Овчаров, ръководещ археологическите разкопки на древния свещен град Перперикон, и проф. Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в античния град Хераклея край Петрич, при които бяха открити две запазени уникални статуи.