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Утре продължава гасенето на пожара над софийското село Антон

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Пожар

Утре продължава гасенето на пожара над софийското село Антон, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на Общината във Фейсбук.

Всички екипи на службите - общо около 40 души, са на терен, като в гасенето участва и военен хеликоптер. Работата по овладяването на пожара ще продължи до късните часове днес, както и с жива сила и хеликоптер, информираха от Общината.

Няма опасност за населението и населеното място. Ситуацията обаче остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара, допълниха от администрацията.

Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar, се включи в гасенето на пожара в Национален парк „Централен Балкан", над село Антон.

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