ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

УЕФА наказа Брахими от ЦСКА за 3 мача

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23520752 www.24chasa.bg

Над 2500 дка горяха между пловдивски и пазарджишки села, 14 екипа и доброволци гасиха пожара

24 часа Пловдив онлайн

2664
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Огънят обхванал над 2500 дка. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Мащабен пожар обхвана територия от над 2500 дка между пловдивските села Триводици и Ново село и пазарджишките Огняново и Исперихово, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Града на тепетата и 4 автомобила от Пазарджик, както и земеделски производители с техника и доброволци. Благодарение на съвместните усилия на всички, огнената стихия е ликвидирана.

На място са извършени необходимите действия за недопускане на повторно разгаряне.

Огънят обхванал над 2500 дка. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.