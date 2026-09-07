Над 2500 дка горяха между пловдивски и пазарджишки села, 14 екипа и доброволци гасиха пожара

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Мащабен пожар обхвана територия от над 2500 дка между пловдивските села Триводици и Ново село и пазарджишките Огняново и Исперихово, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Града на тепетата и 4 автомобила от Пазарджик, както и земеделски производители с техника и доброволци. Благодарение на съвместните усилия на всички, огнената стихия е ликвидирана.

На място са извършени необходимите действия за недопускане на повторно разгаряне.