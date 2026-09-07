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Политолог: Геополитиката ще бъде в центъра на президентската кампания

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Любомир Стефанов. Снимка bTV

Президентската кампания ще бъде сблъсък не само на личности, но и на позиции по ключови въпроси, включително геополитическата ориентация на страната. Това коментира в ефира на bTV политологът Любомир Стефанов.

Той анализира и политическото противопоставяне около 6 септември. По думите му празникът отново е показал разделенията между политическите сили, въпреки призивите за национално единение.

Според Стефанов различията в политическите позиции са нормални, но историята и историческите факти не би трябвало да бъдат променяни според съвременните политически интереси.

Очакванията са международните отношения и войната в Украйна отново да бъдат сред темите, които ще разделят кандидатите за „Дондуков" 2.

Любомир Стефанов прогнозира, че водещите кандидати тепърва ще представят позициите си по тези въпроси. Според него обаче е важно те да заявят ясно как виждат ролята на България в международната политика, макар че един български президент трудно би могъл да промени самостоятелно геополитическия баланс.

В кампанията вероятно ще се върнат и вече познати политически тези и изказвания. Като пример Стефанов посочи президентските избори от 2016 година и позициите на Румен Радев по темата за Крим.

В същото време вниманието ще бъде насочено и към позициите на Илияна Йотова. Тя беше категорична, че във войната в Украйна има агресор и агресия и определи Русия като агресор. Според политолога тази позиция може да има значение за електоралния профил на кандидатурата ѝ и да ѝ помогне да достигне до по-широк кръг избиратели.

Все още остава отворен въпросът дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент.

Лидерът на партията Бойко Борисов вече заяви, че не желае ГЕРБ да участва със собствена кандидатура, защото според него това би било своеобразен подарък за Илияна Йотова. В същото време той посочи, че в партията има различни мнения по въпроса.

Любомир Стефанов. Снимка bTV

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