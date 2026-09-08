"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 227 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които девет в жилищни сгради; два – в спомагателни, временни или паянтови постройки; осем – в транспортни средства; два – в горски масиви.

Без нанесени материални щети са възникнали 155 пожара, от които 100 са в сухи треви, горска постеля и храсти; три – в стърнища; 47 – в отпадъци.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които 11 при катастрофи в транспортни средства, както и други в различни ситуации, в съдействие на структури и ведомства, както и на граждани.