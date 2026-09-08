Александър Джартов: Над 90% от пожарите са предизвикани от хора

"Имаме доста пожари от мълнии тази година, но над 90% от пожарите са предизвикани от хора", това каза директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов пред БНТ.

Той обясни, че тази година се използват активно и дронове.

"Последните дни имахме пик на пожарите. Явно това, че сме септември успокоява хората, но не бива. Все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари", каза още Джартов.

"Нерегламентираните сметища често горят, обикновено, за да се разчисти място за нови сметища", заяви той.

За доброволните формирования той обясни, че към момента няма как изцяло да преминат към ГДПБЗН.

"Все още има случаи със спонтанни доброволци, които идват по къси панталонки, джапанки. Не трябва да сме негативно настроени към тях, но те повечето пъти са опасни за самите тях", поясни главният комисар.

По думите му всяка една година ситуацията с доброволците се подобрява, но това е процес.

"Няма как ние 10-15 години да не сме имали доброволци и изведнъж да имаме много", каза Джартов.

Относно фалшивите сигнали за пожар той каза, че е проблем, защото се ангажира техника, която може да е нужна на друго място.

"Най-важно е в трудни моменти хората да запазят спокойствие. Нашите екипи работят и при други бедствия, не само при пожари. Това е част от нашата дейност и ние не сме ангажирани само в пожароопасния сезон", обясни още главният комисар.

Джартов поясни, че в края на годината се очаква доставка на нови пожарни автомобили.

"Гасенето от въздуха не е единствената потребност. Често се налага да се вдига хеликоптер за спасяване на хора в планините. Хеликоптерите не са само за гасене на пожари, затова когато се търсят такива решения, те не са само за пожари", каза той и изрази надежда, че догодина вече ще има такъв ресурс.

"Трябва да се комбинират тези летателни средства. Има райони и територии в България, където самолетите за гасене не са ефективни. В югозападна България преди години се налагаше самолетите да взимат вода от езеро в Гърция, което отнемаше време. Летателната техника не е панацея", обясни главният комисар.