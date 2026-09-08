31-годишна е с черепно-мозъчна травма след падане с тротинетка

Жена на 31 г. е с черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка. Тя е настанена в болницата в Гоце Делчев, съобщи Нова тв.

Случаят е от село Плетена край Сатовча. Жената управлявала електрическа тротинетка, но изтървала управлението и паднала. Загубила е контрол и е самокатастрофирала.

Състоянието на жената е стабилно, но травмата е тежка. За момента не се налага оперативно лечение, Направени са й всички изследвания и при необходимост ще бъде транспортирана за оперативно лечение, разказа д-р Вероника Димитрова от отделението по анестезиология към МБАЛ "Иван Скендеров".

Жената е била без каска, наколенки или жилетка. Най-тежката травма при падане от тротинетка е именно черепно-мозъчната и ако жената е имала каска, нямаше да има такива наранявания при падането, допълни тя.

Лекарката призова за спазване на правилата и повече санкции при неспазването им.

Тази година прави впечатление, че намаляват случаите с електрически превозни средства, особено с тротинетките, коментира и зам.-директорът на болницата в Гоце Делчев д-р Ангел Тонгов. Миналото лято почти всяка седмица имало тежки инциденти, докато тази година това е втори тежък случай, има по-леки травми и причината са ограничителните мерки в региона. Били санкционирани родителите на шест деца между 10 и 14 г. Това са начините за превенция на тези тежки травми, трябва да се обърне внимание върху самоконтрола и контрола, допълни той.