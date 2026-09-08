Жената, задържана за смъртта на бебе във Варна, му била бавачка

Жената, задържана за смъртта на бебе във Варна, го гледала срещу заплащане, докато бабата била на работа. Това съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници.
33-годишната жена живеела в съседство и била близка на семейството.
Трагедията се разиграла на 30 август. Тогава в полицията бил подаден сигнал за едногодишно бебе, което било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Варна.
По случая веднага започнало разследване, а съдебномедицинска експертиза трябвало да установи причината за смъртта. Резултатите показали, че детето е починало вследствие на черепно-мозъчна травма. Повдигнатото от прокуратурата обвинение към жената обаче е за умишлено убийство. Тя остава в ареста.
Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се всички обстоятелства около смъртта на детето и се събират доказателства по случая.