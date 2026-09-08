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Жената, задържана за смъртта на бебе във Варна, му била бавачка

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Полицейска лента СНИМКА: Архив

Жената, задържана за смъртта на бебе във Варна, го гледала срещу заплащане, докато бабата била на работа. Това съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници. 

33-годишната жена живеела в съседство и била близка на семейството. 

Трагедията се разиграла на 30 август. Тогава в полицията бил подаден сигнал за едногодишно бебе, което било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Варна.

По случая веднага започнало разследване, а съдебномедицинска експертиза трябвало да установи причината за смъртта. Резултатите показали, че детето е починало вследствие на черепно-мозъчна травма. Повдигнатото от прокуратурата обвинение към жената обаче е за умишлено убийство. Тя остава в ареста.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се всички обстоятелства около смъртта на детето и се събират доказателства по случая.

Полицейска лента СНИМКА: Архив

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