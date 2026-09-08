Политолози: Две основни алтернативи на предстоящия президентски вот

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Предстоящите президентски избори могат да се превърнат в сблъсък между две основни алтернативи.

Това коментираха политолозите Румяна Коларова и Георги Проданов и организационният секретар на ВМРО Александър Сиди в "Тази сутрин" по bTV. Те обаче не стигнаха до консенсус дали това значи, че България се връща към двуполюсния модел.

Според Коларова именно следващите дни ще бъдат решаващи за позиционирането на основните политически сили. Тя припомни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е дал още време на партията си, за да изчисти позицията си.

"Днес и утре са най-неподходящите дни да се прогнозира как ще се развият събитията", посочи Коларова. По думите ѝ в крайна сметка решение ще бъде взето, но към момента се наблюдава своеобразно негласно обединение на политическия елит около действащия президент.

Коларова коментира и първите стъпки на дуото Андрей Гюров - Георги Кандев, като отбеляза, че с времето все по-ясно се откроява фаворит в лицето на Йотова, която започва да изпреварва алтернативата.

Въпросът дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат обаче остава ключов. Според Сиди подобен ход би бил логичен предвид това, че партията е една от водещите политически сили.

"ГЕРБ е втората политическа сила и е логично тези хора да имат за кого да гласуват", коментира той.

И допълни, че се надява Борисов да не предприеме ход, който да остави традиционните десни избиратели без собствена политическа алтернатива. Според него е трудно да се очаква симпатизантите на ГЕРБ автоматично да подкрепят кандидат, зад който застават ПП-ДБ, предвид конфликтите между двете формации през последните години.

Проданов също смята, че решението на ГЕРБ може да се окаже определящо за вота. Според него, ако партията не издигне собствен кандидат, това би могло да бъде от полза за Гюров и Кандев.

"Йотова срещу Гюров би означавало по същество връщане към чист двуполюсен модел", смята Проданов.

Според Коларова обаче президентските избори по дефиниция произвеждат две основни алтернативи заради наличието на балотаж, което "само по себе си не означава възстановяване на класически двуполюсен модел в българската политика".

По думите ѝ именно най-ентусиазираните поддръжници както на премиера Румен Радев, така и на Гюров и Кандев, имат интерес да представят вота като сблъсък между две ясно разграничени политически алтернативи.

"Имаме по-скоро преходен период", смята Коларова.

Според Сиди пък зад настояването ГЕРБ да се включи със собствен кандидат стои и политически интерес на ПП-ДБ. "Мечтата на ПП-ДБ е да кажат, че са единствената реална опозиция", посочи той.

Затова според него ГЕРБ трябва ясно да заяви позицията си и да излезе със собствен кандидат, за да бъдат прекратени спекулациите около възможните политически конфигурации преди президентския вот.