Изтече срокът за номинации на съдии за ВСС, 16 влизат в битката

16 ще се борят за 6-те места от съдийската квота във ВСС. Срокът за номинациите във Висшия съдебен съвет изтече на 6 септември.

Седем от номинираните кандидати са на ръководни позиции. Това са председателите на Районния съд във Велико Търново Младен Димитров, на Административния съд в Пазарджик Веселка Златева-Кожухарова, на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска-Дилкова, както и зам.-председателите на Окръжния съд във Варна - Мария Терзийска, на Софийския районен съд Даниела Александрова, на Софийския градски съд Красимир Мазгалов и на Окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева.

В списъка има трима върховни съдии - Тодор Тодоров от Върховния административен съд, Емилия Василева, Светлана Калинова от Върховния касационен съд, пише в. "Сега".

Останалите шестима кандидати са Васил Пеловски от Административния съд във Варна (той няма статут на несменяемост), Красимира Милачкова от Административния съд - София - град, Стою Згуров от Софийския градски съд, Васил Петков от Военно-апелативния съд, Стефан Илиев и Владимир Вълков от Софийския апелативен съд.

Въпреки че срокът изтече преди два дни, все още е възможно да се появят кандидатури, които са били изпратени по пощата. Срокът за номинации от прокурорите изтече на 23 август, като бяха издигнати общо 25 кандидати за 4 места. Следователите, които имат 1 място в Прокурорската колегия на ВСС, могат да номинират до 20 септември, като още няма издигнати кандидати.

Самият избор ще е на 24 октомври за прокурорите, на 7 ноември за съдиите и на 21 ноември за следователите.