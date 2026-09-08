Ако искате да чувате повече смях у дома, по-малко мрънкане сутрин и повече ентусиазъм за училище, миньоните са готови да се притекат на помощ. Този път любимите жълти пакостници не преследват нов злодей, а са решени да превърнат всекидневието в истинско приключение. В супермаркети „Фантастико“* ви очаква специалната колекция на „Home Impex KFT“ с миньоните, създадена за всички фенове. От първата закуска за деня до следобедните игри и подготовката за училище, миньоните са готови да внесат настроение, цвят и доза забавен хаос във всеки момент.

Неделните сутрини никога няма да бъдат същите

Снимки: „Home Impex KFT“

Представете си усмивките около масата, когато вместо обикновени палачинки сервирате такива с формата на миньони. Така закуската се превръща в събитие, а сутрешното ставане – в много по-лесна задача.

Рецепта за добро утро

Да накараш децата да седнат за закуска понякога е по-трудно от това да намериш изгубено съкровище. Но когато на масата ги чакат хрупкави филийки от тостер с миньоните или пухкави гофрети с любимите герои, мисията става напълно възможна.

Истински забавен празник

Снимки: „Home Impex KFT“

А когато поводът е рожден ден или семейно събиране, забавлението може да достигне ново ниво. Сандвичи с весели форми, приготвени със специалната преса за сандвичи, ледени изкушения от машината за скрежина, ароматни пуканки и домашен сладолед превръщат всеки празник в истински фестивал на доброто настроение.

Голямото междучасие има нови герои

Снимки: „Home Impex KFT“

Подготовката за началото на учебната година невинаги е любимо занимание. Една цветна кутия за храна с миньоните може да промени правилата на играта. Тя не само побира любимите хапвания, но и добавя настроение към всяко междучасие. До нея идеално се вписва и термосът с миньоните, готов да придружава малките приключенци навсякъде – в училище, на екскурзия, в парка или по време на семейните разходки през уикенда.

Новата учебна година не е само учебници, тетрадки и домашни. Тя носи нови приятелства, интересни истории, забавни моменти и спомени, които остават за дълго. А когато любимите миньони са част от всеки учебен ден, дори обикновените задачи могат да се превърнат в приключение.

Снимка: „Фантастико груп“

Можете да откриете специалната колекция на „Home Impex KFT“ с марката „Berlinger Haus“ с миньоните в супермаркетите от веригата. Следете и Фейсбук страницата за интересни изненади и giveaway игра, в която ще можете да спечелите продукти от колекцията.

Ф6 – гр. София, ж.к. „Студентски град“, бул. „Г.М. Димитров“ №77 (до хотел Vega)

Ф7 - гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, ул. „Монтевидео“ №98

Ф11 - гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Васил Кънчев“ и ул. „Баба Вида“ №29

Ф12 – гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Александър Паскалев“ №3

Ф14 - гр. Ботевград, ул. „Витоша“ №1А

Ф15 - гр. София, ж.к. „Люлин 1“ ул. „Тома Георгиев“ №1

Ф16 - гр. София, ж.к. „Люлин 6“, бул. „Джавахарлал Неру“ №26

Ф17 - гр. София, ж.к. „Надежда 3“, бул. „Хан Кубрат“ №26

Ф18 - гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Нишава“ №138

Ф19 - гр. София, кв. „Бояна“, бул. „А. С. Пушкин“ №64

Ф21 - гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Д-р Атанас Москов“ №15

Ф22 - гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №22

Ф27 - гр. София, ж.к. „Надежда 1“, ул. „Царевец“ №11

Ф28 - гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52, SkyCity Mall

Ф29 - гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 231

Ф30 - гр. София, бул. „Черни връх“ №204

Ф31 - гр. София, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Тирана“ № 3, до бл. 2

Ф32 - гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. „102“

Ф33 - гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №87А

Ф34 - гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Макгахан“ №81

Ф36 - гр. София, ж.к. „Дървеница“, бул. „Св. Климент Охридски“ №15

Ф38 - гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Любляна“ №42А

Ф39 - гр. София, ж.к. „Разсадника“, ул. „Хъшове“ №4

Ф40 - гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ №27

Ф41 - гр. Елин Пелин, ул. „Витоша“ №7

Ф42 - гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Йерусалим“ №22

Ф43 - гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Пирин“ 51А

Ф44 - гр. Банкя, кв. „Изгрев“, ул. „Стефан Стамболов“ 138

Ф45 - гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ №52

Ф46 - гр. София, ж.к. „Левски Г“, бул. "Владимир Вазов" № 41

Ф48 - гр. София, кв. Орландовци, ул. „Малашевска“ №1

Ф50 - гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ №37 , Палата № 10, Международен панаир Пловдив