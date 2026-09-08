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Румен Радев открива нови заводи в Тракия икономическа зона

24 часа Пловдив онлайн

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РУМЕН РАДЕВ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Премиерът Румен Радев ще участва в откриването на китайски завод за автомобилни части в Тракия икономическа зона. Това е вторият завод в индустриалната зона на китайската компания, която произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия.

По-късно Румен Радев ще е гост и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи кай пловдивското село Царацово.

Министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството. След края на събитието, което е с начален час 14 часа, Румен Радев ще направи изявление за медиите.

РУМЕН РАДЕВ

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