Румен Радев открива нови заводи в Тракия икономическа зона

Премиерът Румен Радев ще участва в откриването на китайски завод за автомобилни части в Тракия икономическа зона. Това е вторият завод в индустриалната зона на китайската компания, която произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия.

По-късно Румен Радев ще е гост и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи кай пловдивското село Царацово.

Министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството. След края на събитието, което е с начален час 14 часа, Румен Радев ще направи изявление за медиите.