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"Кугър" се включи и днес в борбата с пожара над се...

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"Кугър" се включи и днес в борбата с пожара над село Антон

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СНИМКА: Фейсбук/Община Антон

Втори ден екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето на големия пожар в Национален парк „Централен Балкан", над село Антон. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Хеликоптерът е излетял от авиобазата в 07.30 ч. С него се извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарът над село Антон отново е активен от събота. Силният вятър носи огъня надолу по склона към боровата гора. В неделя кметът на селото Андрей Симов призова за доброволци, които да помогнат в гасенето.

СНИМКА: Фейсбук/Община Антон
Пожарът над село Антон СНИМКА: Фейсбук/Община Антон
СНИМКА: Фейсбук/Община Антон
Пожарът над село Антон СНИМКА: Фейсбук/Община Антон
СНИМКА: Фейсбук/Община Антон
Пожарът над село Антон СНИМКА: Фейсбук/Община Антон

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