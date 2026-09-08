Асоциацията на прокурорите: Има натиск и заплахи с компромати при избора на нов ВСС

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Внушава се за подкрепа от министри и партии, говори се за дисциплинарки или издигане срещу подкрепа, твърди организацията в позиция до медиите

ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх. Това посочват от Асоциацията на прокурорите в България (AПБ) в своя позиция, изпратена до медиите.

Ето какво гласи тя:

До членове на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (AПБ) достига информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС).

Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и „компромати" при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. За демонстративна увереност, че изборът е „сигурен", а след него ще има възможност за разправа с несъгласните.

Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат.

Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или декларация. Тя се доказва с поведение.

Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление, равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания.

Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор.

Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността.

Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните.

16 души ще се борят за 6-те места от съдийската квота във ВСС. Срокът за номинациите във Висшия съдебен съвет изтече на 6 септември.

Седем от номинираните кандидати са на ръководни позиции. Това са председателите на Районния съд във Велико Търново Младен Димитров, на Административния съд в Пазарджик Веселка Златева-Кожухарова, на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска-Дилкова, както и зам.-председателите на Окръжния съд във Варна - Мария Терзийска, на Софийския районен съд Даниела Александрова, на Софийския градски съд Красимир Мазгалов и на Окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева.

В списъка има трима върховни съдии - Тодор Тодоров от Върховния административен съд, Емилия Василева, Светлана Калинова от Върховния касационен съд, пише в. "Сега".

Останалите шестима кандидати са Васил Пеловски от Административния съд във Варна (той няма статут на несменяемост), Красимира Милачкова от Административния съд - София - град, Стою Згуров от Софийския градски съд, Васил Петков от Военно-апелативния съд, Стефан Илиев и Владимир Вълков от Софийския апелативен съд.