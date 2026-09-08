Вдигнаха медицински хеликоптер за двама туристи в Рила

За изминалото денонощие от ПСС са помогнали на двама туристи в района на Рила с участие на въздушна линейка. При първият случай планинските спасители са помогнали на мъж със счупен крак в района на връх Мусала. Вторият случай е в района на Седемте рилски езера, където е оказана помощ на жена със счупена ръка и травми по лицето. Двамата туристи са транспортирани с един полет на вертолета.

Иначе добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са малко по-ниски – около 9-10 градуса, и духа слаб вятър по най-високите части на планините.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево, следобед над Стара планина – с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.